Таллин, 24 февраля, 2017, 10:28 — ИА Регнум. За первый год существования Sputnik Estonia подвергся массированной инфокампании очернительства в местных СМИ и демонстративному бойкоту со стороны государственных чиновников и политиков правящих партий. Главный редактор Sputnik Эстония Елена Черышева согласилась ответить на вопросы ИА REGNUM.

Magnus Manske Таллин. Вид на Вышгород (Тоомпеа)

— Решение начать работу в годовщину провозглашения независимости Эстонской Республики носило специальный характер или так получилось?

— Честно говоря, меня удивила реакция эстонского истеблишмента и СМИ на дату старта Sputnik Эстония. Мы запустились 24 февраля 2016 года, потому что к этому времени были абсолютно готовы к выходу в онлайн и не видели причин откладывать на завтра то, что можно было сделать сегодня.

— Удалось ли за первый год решить основные проблемы любых новых СМИ (набор профессиональных кадров, становление редакции, определение информационного лица, связи с «говорящими головами» и местными пресс-службами)?

— Год — это недостаточный срок для полного становления СМИ. Ребенок — и то не каждый — в год только начинает ходить. Могу лишь утверждать, что Sputnik Эстония уверенно встал на ноги и готов дальше развиваться. Есть цели, как у любой организации, которые нужно достичь. И есть возможности для реализации поставленных задач.

— Каков объем выпуска ваших новостей по Эстонии за день — в среднем? В чем ваша уникальность для местных СМИ?

— Sputnik Эстония не стремится опередить местные СМИ по количеству новостных материалов. Нам не интересно каждое утро «копипастить» сводки дорожной полиции или раньше других сообщать о событии, пренебрегая элементарными правилами построения журналистского материала. Наполняемость информационной ленты, безусловно, один из важных аспектов в нашей работе. Но все же главная задача Sputnik Эстония — дать читателям то, что они не могут найти на эстонском медиа рынке.

Поэтому основной упор мы делаем на собственные оригинальные материалы. Веб-СМИ сегодня — это уже не те информационные порталы, что открывались лет десять назад. В век сумасшедшего развития технологий нельзя ограничиваться лишь форматом «интернет версия печатного СМИ». Существуют уникальные, удивительные приемы, которые помогают лучше и качественнее подавать материал читателю. И этим грех не воспользоваться. Особенно, если ты являешься СМИ Эстонии — электронного государства!

Поэтому Sputnik Эстония активно работает в таком новом жанре, как визуальная журналистика. Именно Sputnik Эстония первым в стране начал активно использовать такие форматы, как инфографика и лонгриды — обширные, наглядные информационные статьи, соединяющие в себе все текстовые и мультимедийные форматы.

— Как вашим репортерам работается с официальными госучреждениями Эстонии? Правда ли, что некоторые из министерств игнорируют ваше право на получение информации от них?

— Сотрудников Sputnik Эстония действительно не аккредитуют на публичные мероприятия, представители государственных и не только учреждений отказываются с нами общаться, некоторые буквально сбегают от корреспондента, услышав какое издание тот представляет.

На днях, может, в честь нашей годовщины, министр образования Эстонии Майлис Репс и местное издание Postimees публично подтвердили то, о чем весь год шептались медиа персоны и политики: Полиция безопасности (КаПо) Эстонии рекомендовала членам правительства, госчиновникам и политикам не общаться с сотрудниками неугодного властям Sputnik Эстония. До этой эпохальной публикации я все же надеялась, что во властных структурах Эстонии, страны, позиционирующей себя демократическим государством, где высшей ценностью считается свобода слова, есть самодостаточные личности, которые вправе сами выбирать, с какими СМИ им общаться, а разговоры о мифическом письме с рекомендациями были всего лишь слухом.

Но в нашей стране достаточно образованных, адекватных и профессиональных людей, чье мнение по тем или иным вопросам интересно нашему читателю. Мы раскрываем новые имена, предлагаем аудитории «незамыленных» в местных СМИ спикеров. Sputnik Эстония всегда открыт к диалогу и готов сотрудничать со всеми государственными и общественными структурами.

— Удалось ли за год переломить ситуацию с активной компанией в местных СМИ по очернительству Sputnik Estonia? Добились ли ее организаторы в чем-то результата?

— Ломиться в дверь, за которой тебя не ждут, нет никакого смысла. Тратить силы на борьбу с местными СМИ нет ни желания, ни времени. Ни одного доказательства, подтверждающего, что Sputnik Эстония ведет антиэстонскую деятельность, за год никем представлено не было. Это неоспоримый факт. А мы работаем, повышая свой результат, оттачивая журналистское мастерство, и говорим то, о чем другие молчат! Те условия, в которых находится Sputnik Эстония, только подстегивают и не дают расслабляться.

— Ожидаете ли вы появления Sputnik Estonia в Ежегоднике Полиции безопасности КаПо в апреле?

— Безусловно. Надо срочно похудеть и подготовить новую фотосессию, чтоб было чем иллюстрировать статью в Ежегоднике.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Эстонии, председатель левой Центристской партии Юри Ратас заявил 22 февраля, комментируя данное министром образования и однопартийцем Майлис Репс интервью российскому агентству Sputnik, что Репс совершила ошибку и извлекла из случившегося урок. Ратас заявил также, что Майлис Репс извинилась перед коллегами по кабинету министров за свои высказывания. «Отношение правительства, безусловно, к Sputnik не изменилось. Мы не даем им интервью, это точно», — сказал премьер-министр.

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