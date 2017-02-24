Лондон, 24 февраля, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть демонстрируют некоторый рост. Об этом свидетельствуют данные торгов сегодня, 24 февраля.

Mapya Нефть

Апрельские фьючерсы на североморскую смесь марки Brent на лондонской бирже ICE подорожали сегодня до $56,65 за баррель.

Фьючерсы на техасскую легкую нефть марки WTI поставкой в апреле подорожали на нью-йоркской товарно-сырьевой бирже до $54,40 за баррель.

Мировые цены на нефть очень медленно поднимаются с конца декабря минувшего года. Прежде всего этот тренд связан с договоренностью большинства нефтедобывающих стран заморозить и даже сократить свой уровень добычи.