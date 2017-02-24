Южно-Сахалинск, 24 февраля, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Видимость 400 метров и ветер до 18 метров в секунду задержали или отменили множество авиарейсов в аэропорту Южно-Сахалинска, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Улететь вовремя смогли только пассажиры самых ранних рейсов на Хабаровск. Остальным, в том числе тем, кто летит в другие страны — Южную Корею, Японию, пришлось ждать улучшения погоды, — сообщило ИА Сахалинмедиа.

Циклон, однако, не испугал сахалинских рыбаков. Свой традиционный праздник «Сахалинский лед — 2017» они провели точно в запланированный срок.

Рыбацкие соревнования по подледному лову проходят в островном регионе уже в шестой раз, и вышли на международный уровень.

Порыбачить на сахалинском льду приезжают любители «тихой охоты» из соседних Китая, Южной Кореи и Японии, а также из других регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной сильный циклон запер в снежном плену жителей отдаленного и малонаселенного села Ударное в Углегорском районе. Четверо суток люди не могли добиться спасения, не смотря на то, что звонили и во властные структуры, и в МЧС. В прошлом году мощный циклон обесточил 23 населенных пункта на островах. На ликвидацию последствий стихии ушло более недели.