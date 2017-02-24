Сеул, 24 февраля, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Республика Корея (Южная) призвала власти Корейской Народно-Демократической Республики (Северная) признать свою причастность к смерти брата нынешнего лидера КНДР Ким Чон Нама. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает агентство «Рёнхап».

Эдвард Мунк. Убийца в переулке. 1919

Сообщается, что представитель министерства по делам национального объединения Республики Корея заявил следующее: «Северной Корее лучше признать покушение и помочь следствию».

Напомним, 13 февраля в международном аэропорту Куала-Лумпура скоропостижно скончался гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоль. По данным правоохранительных органов, этот человек скончался от отравления химическими веществами в результате нападения двух подозреваемых.

Полиция Малайзии пока не получила официального подтверждения личности погибшего, однако, Южная Корея с самого начала заявила, что погибший — Ким Чон Нам, старший брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына.

Накануне, малазийская полиция сообщила, что Ким Чен Нам был отравлен нервно-паралитическим веществом VX, который относится к видам химического оружия. При этом один из задержанных подозреваемых к причастности к убийству, также пострадал от этого вещества.

Сразу после убийства, Южная Корея заявила, что за этим преступлением стоит КНДР. Пхеньян, в свою очередь, обвинил в убийстве Ким Чон Нама южнокорейские спецслужбы.