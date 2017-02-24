Токио, 24 февраля, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Власти Японии намерены выделить в 2017 году 290 млн иен ($2,5 млн) подготовительному комитету Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия (ОДВЗЯИ) для того, чтобы организация более эффективно мониторила ядерные испытания в Корейской Народно-Демократической Республике. Об этом сегодня, 24 февраля, пишет японское издание «Ёмиури».

Ru.freepik.com Ядерное оружие

Подготовительный комитет ОДВЗЯИ базируется в Вене (Австрия). В Японии эта организация использует две станции радионуклидной диагностики. Первая расположена в Такасаки (префектура Гумма), вторая — на Окинаве.

Дело в том, что эти две станции не засекли ядерные материалы во время двух ядерных испытаний в КНДР. Те средства, что Япония направляет подготовительному комитету ОДВЗЯИ, организация потратит на повышение точности верификации, а также на развертывании дополнительных передвижных средств мониторинга в северных районах Японии.

Напомним, 10 февраля 2005 года КНДР впервые открыто заявила о создании в стране ядерного оружия. 9 октября 2006 года был произведён первый ядерный взрыв. В апреле 2012 года в конституцию КНДР были внесены поправки о ядерном статусе страны.

Вторые и третьи ядерные испытания проводились в 2009 и 2013 годах соответственно.

В январе 2016 года были проведены уже четвертые по счету ядерные испытания, следующие — в сентябре 2016 года. Стоит отметить, что разведка Южной Кореи не уверена в том, что КНДР действительно два последних раза провела ядерные испытания. Есть подозрение, что в 2016 году, оба раза власти КНДР просто взорвали несколько тысяч тонн тротила, заложенные под землей.

В любом случае, ядерные испытания в КНДР способствуют эскалации напряженности в Азии. Япония на этом фоне стремится воссоздать полноценные вооруженные силы, которых у страны нет с 1945 года.