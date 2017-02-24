Харьков, Украина, 24 февраля, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что его страна справилась с импортозамещением в оборонном комплексе и самолетостроении. Такое заявление Гройсман сделал накануне, 234 февраля, на совещании по самолетостроению в Харькове, сообщает пресс-служба правительства Украины.

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Гройсман утверждает, что Украина сегодня — это страна способная делать собственные самолеты. Гройсман уверен, что у Украины есть и знания и технологии, необходимые для того, чтобы делать свои самолеты конкурентноспособными.

«Самое главное, что мы сегодня обладаем передовыми технологиями, которые являются основой, в том числе, нашего экономического развития», — отметил премьер-министр.

Он заявил, что работа по импортозамещению в самолетостроительной отрасли в целом и в военно-промышленном комплексе Украины прошла успешно. Гройсман напомнил, что украинская промышленность была традиционно привязана к экономике Российской Федерации.

«Сегодня мы вышли на полное импортозамещение. В целом, большинство — это продукция, производимая на предприятиях в Украине. Также все то, что нам не хватает, мы можем импортировать в Украину из европейских стран», — с гордостью сказал Гройсман.

Заявление Гройсмана носит скорее пропагандистский характер. На Украине действительно была самолетостроительная отрасль, которая досталась ей от Советского Союза, прежде всего речь идет о ГП «Антонов». Однако, эта отрасль неизменно деградировала, и после государственного переворота в начале 2014 года практически не загружена никакими заказами.

Более того, технические специалисты, которые составляют ядро ГП «Антонов» частично уезжают с Украины жить в другие страны, так как не видят перспектив для самолетостроения.