Тверь, 24 февраля, 2017, 06:49 — ИА Регнум. Пострадавшее в ночь на 24 февраля от огня здание областной детской клинической больницы будет восстановлено. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Пресс-службе правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя на месте происшествия

«В больнице будет проведен капитальный ремонт и восстановлен лечебный процесс после того, как мы оценим последствия пожара, который произошел в здании», — сказал Игорь Руденя, отметив, что соответствующим службам предстоит выяснить причины пожара и ущерб, нанесенный огнем.

Как уже сообщалось, в ночь на 24 февраля в здании Тверской детской областной клинической больницы произошло возгорание площадью более 1200 кв. метров. По словам начальника ГУ МЧС России по Тверской области Арсена Григоряна, возгорание произошло в чердачном помещении.

«По прибытии пожарных площадь горения составляла ориентировочно 1200 квадратных метров. Пожар в данный момент локализован, открытое горение ликвидировано. Угрозы распространения огня нет. Пострадавших нет», — уточнил руководитель тверского подразделения МЧС.

Глава региона и руководитель управления МЧС особо отметили профессиональные действия персонала больницы, который вовремя эвакуировал всех находившихся внутри здания. В настоящее время дети и сопровождающие их взрослые (99 человек, из них 77 — дети) размещены в новом корпусе больницы, где для дальнейшего лечения созданы все необходимые условия. Медицинская помощь по назначениям, как сообщили в руководстве больницы, им оказывается в штатном режиме. Часть детей, проживающих в Твери, с рекомендациями по лечению отправлены по домам, где находятся под контролем врачей.

Губернатор Игорь Руденя выразил слова благодарности подразделениям МЧС Тверской области за профессиональные, слаженные действия при тушении огня. По словам губернатора, к мероприятиям на месте происшествия активно подключилось руководство города Твери. В частности, сейчас совместно решается вопрос организации питания пациентов, так как пищеблок располагался в здании, пострадавшем от огня.