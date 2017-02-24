Москва, 24 февраля, 2017, 06:32 — ИА Регнум. За последние сутки 23 февраля Россия передала мирным жителями Сирии более шести тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщается в распространенном минобороны РФ гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

On-line.lg.ua Гуманитарная помощь

Сообщается, что российским центром проведено шесть гуманитарных акций. Пять из них прошли в городе Алеппо, еще одна в провинции Дамаск. Всего российскими военнослужащими сирийцам передано 940 кг хлеба, 3,6 тонн питьевой воды и 400 продуктовых наборов.

За прошедшие сутки гуманитарную помощь получили почти 2 тысячи 320 мирных сирийских граждан.

Кроме того, российские самолеты перевезли в район Дейр-Эз-Зора более 20,4 тонны гуманитарного груза, переданного сирийским властям Организацией Объединенных Наций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Женеве 23 февраля начался новый раунд межсирийских мирных переговоров. Со стороны оппозиции в мероприятии приняла участия объединенная делегация от оппозиции, сформированная накануне Эр-Рияде. В работе переговорной группы также примут участие члены группы международной поддержки Сирии, в том числе представитель генсека ООН по Сирии Стеффан дле Мистура.