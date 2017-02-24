Пхеньян, 24 февраля, 2017, 06:12 — ИА Регнум. Пока США не изменят свою политику в отношении Северной Кореи, Пхеньян будет вынужден укреплять оборонную военную мощь, в первую очередь, увеличивая ядерный потенциал. Об этом сегодня, 24 февраля, пишет центральная в КНДР партийная газета «Нодон синмун».

The Official CTBTO Photostream Ядерный взрыв

Как отмечает издание, Вашингтону стоит «хорошо подумать» над своей политикой, проводимой в отношении Северной Кореи, и сделать стратегический выбор. Причем это выгодно и для самих США, подчеркивает газета.

Северная Корея уже не раз указывала на агрессивную политику США по отношению к Пхеньяну. В частности, КНДР настаивает на нормализации отношений с США и подписании мирного договора. Однако американская страна на это не соглашаются.

Ранее ИА REGNUM писало, что президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что США намерены наращивать свой ядерных арсенал. А представитель Белого дома Шон Спайсер подчеркнул, что США не уступят ни одной страны по лидерству по количеству ядерного оружия.

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В свою очередь, Южная Корея недавно попросила Вашингтон внести КНДР в список «террористических государств». Соответствующее письмо направил представитель комитета по обороне национального собрания Южной Кореи на имя главы комитета по вооруженным силам сената США Джона Маккейна. Связно это с убийством сводного брата Ким Чен Ына Ким Чен Нама, в котором Сеул обвиняет северокорейские власти.