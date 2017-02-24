Сеул, 24 февраля, 2017, 05:53 — ИА Регнум. Южная Корея просит США внести Корейскую Народную Демократическую Республику в список «террористических государств». Письмо с соответствующей просьбой председатель комитета по обороне национального собрания Республики Корея направил главе комитета по вооруженным силам сената США Джона Маккейна, сообщает в пятницу, 24 февраля, агентство Yonhap News.

Флаг Южной Кореи

Основанием для таких действий стало убийство в Малазии сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Необходимость включения вновь Северной Кореи в список террористических стран подтверждена, — цитирует сообщение РИА Новости, — мы просим американское правительство и конгресс постараться сделать это».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля после убийства в малайзийском аэропорту человека с документами на имя Ким Чхоля, южнокорейские СМИ первыми распространили информацию о том, что погибший являлся Ким Чен Намом, ранее сбежавшим из КНДР сводным братом лидера Ким Чен Ына.

В свою очередь, в Северной Кореи в убийстве Кима обвиняют Малазию. Малайзийские полицейские расследуют убийство сводного брата северокорейского лидера. Среди подозреваемых сотрудник северокорейского посольства в Малайзии.