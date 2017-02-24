Тверь, 24 февраля, 2017, 05:38 — ИА Регнум. Пожарным удалось локализовать возгорание в детской областной клинической больнице в Твери. Об этом сообщили в Центральном региональном центре МЧС России.

tpsdave Пожарная машина

По словам сотрудника центра, примерно к 4 часам ночи 24 февраля пожар на площади в 1,2 тыс. квадратных метров удалось ликвидировать.

Согласно последним данным, для тушения пламени были задействованы 232 человека и 69 единиц техники. Большая часть их них — сотрудники МЧС.

Ранее ИА REGNUM передавало, что сегодня ночью в детской областной клинической больнице в Твери произошел пожар. По предварительной информации, возгорание началось в одном из кабинетов на третьем этаже.

Потом пламя распространилось и на второй этаж. В результате произошедшего обрушилась кровля здания. Пожару была присвоено четвертая из пяти возможных степеней сложности.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Спасателям удалось эвакуировать всех пациентов и персона, то есть более 210 человек.

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