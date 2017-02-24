Лусака, 24 февраля, 2017, 05:09 — ИА Регнум.



Martin Luff Последствия землетрясения

Землетрясение магнитудой 6,1 единицы, очаг которого залегал на глубине всего десять километров, зафиксирован в южной Африке на территории Замбии. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр мощного сейсмособытия был расположен на северо-востоке страны у южной окраины озера Танганьика. От ближайшего города Капута эпицентр отделял 41 км.

Колебания земной поверхности зафиксированы в 03:32 мск.