Южно-Сахалинск, 24 февраля, 2017, 05:23 — ИА Регнум. Заповедники «режут» на гектары, снежные заносы портят сахалинцам праздник, власти хотят «вылечить» порт Холмск, но пока не знают, как и первые зимние «Дети Азии» пройдут на Сахалине, — самые значимые события Сахалина и Курил в обзоре ИА REGNUM.

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Гектары для всех желающих — в национальных заповедниках?

Депутат Госдумы Николай Николаев направил запрос в Росприроднадзор РФ в связи с выделением дальневосточных гектаров в национальных заповедниках «Поронайский» и «Остров Монерон», сообщило ИА Сахалинмедиа.

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Ранее эксперты рабочей мониториноговой группы «Живой лес» получили информацию о возможном выделении бесплатных гектаров на заповедных территориях, охраняемых федеральным законодательством.

На территории заповедника «Поронайский» были выделены 8 участков в рамках закона «О дальневосточном гектаре».

«Это является грубейшим нарушением федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях». Это стало возможным из-за смещения кадастровых границ земельных участков. Использование этих земель может негативно сказаться на нересте ценных видов лосося. Аналогичная ситуация складывается на территории заповедника «Остров Монерон», где также предпринимаются попытки отчуждения охраняемых территорий», — рассказал депутат Госдумы.

По мнению Николая Николаева, подобные прецеденты способны полностью дискредитировать идею о выделении бесплатных земель на Дальнем Востоке, нанести непоправимый вред природе.

Сахалинцы жалуются на нерасчищенные дороги

Снежные заносы на автотрассах изрядно испортили праздник жителям островного региона, сообщило ИА Сахалин. Инфо.

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В частности, на трассе Южно-Сахалинск-Оха из-за снежных заносов невозможно разъехаться автомобилям, что создает аварийные ситуации. Между тем, официальной информации о состоянии дорог и ограничениях движения на автотрассах от областной ГИБДД не поступало.

«Вылечить» порт Холмск намерены власти Сахалина

В Холмском морском торговом порту власть и акционеры порта Холмск совещались о том, как оздоровить важнейший для региона объект транспортной инфраструктуры, сообщило РИА Сахалин и Курилы.

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Состояние «Морских ворот Сахалина», а именно таковыми и является порт Холмск, вызывает серьезную тревогу у властей региона.

«На сегодняшний день порт находится далеко не в лучшем состоянии. А ведь именно в Холмск приходит большинство грузов, которые по железной дороге идут с материка в Свободный порт Ванино, а оттуда паромами доставляются в Холмск. Еще одна причина, волнующая уже не только бизнес и власть, но и общественность города: это террористическая угроза, возможность поставки на остров наркотиков. Непонятна и судьба морвокзала, возможность выехать на материк с острова. То есть, в одном месте, в порту Холмск, сконцентрирован чрезвычайно высокий градус напряженности», — сказал глава Холмского района Андрей Сухомесов

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Отсутствие модернизации на протяжении десятилетий привело к тому, что порт Холмск, который по всем параметрам мог бы стать «курицей, несущей золотые яйца» для островной экономики, на сегодняшний день имеет огромные долги, в том числе и по налогам. Только сегодня акционеры порта разработали план оздоровления порта. Возможно, ситуацию поможет спасти Сахалинская железная дорога: в рамках модернизации железнодорожного полотна на острове планируется доставить в Холмск более 300 тысяч тонн грузов.

Однако для полного оздоровления порту Холмск этого не хватит: оборудование еще советских времен морально и технически устарело, за кризисный период растеряны специалисты. Положение мог бы спасти серьезный инвестор. Но для этого инвестор должен получить контрольный пакет акций порта. И здесь все будет зависеть от разумности решений, принятых акционерами. В настоящее время велика угроза продажи порта по частям. Между тем, ни город Холмск, ни весь Сахалин выжить без порта Холмск попросту не сможет.

«Дети Азии» пройдут на Сахалине

Министр спорта Сахалинской области Антон Зайцев встретился с президентом Олимпийского Совета Азии президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов шейхом Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабахом, — сообщило ТИА Острова.

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Стороны обсудили проведение Первых международных детских олимпийских игра «Дети Азии» на Сахалине. Игры пройдут в островном регионе в 2019 году.

Шейх подчеркнул, что на правительство области ложится огромная ответственность в связи с проведением игр такого уровня. Он пообещал лично посетить Сахалинскую область, чтобы своими глазами увидеть все строящиеся спортивные объекты и оценить подготовку к играм.