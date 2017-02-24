Вашингтон, 24 февраля, 2017, 04:05 — ИА Регнум. Американский журналист разоблачил телеканал CNN. Как сообщает агентство Associated Press, Джеймс О'Киф, журналист и активист, обнародовал записи продолжительностью в 119 часов, на которых зафиксированы разговоры сотрудников CNN. В одной из частей аудиофайлов записано, как телеканал искажал результаты опроса.

PeteLinforth Искажение

Аудио фрагменты были опубликованы сайте О'Кифа Project Veritas. Отмечается, что эти записи были сделаны тайно информатором журналиста в штаб-квартире телеканала в Атланте в 2009 году.

В общей сложности у Джеймса О'Кифа есть еще более ста часов аудифайлов. Что записано на них, журналист пока не знает, так как удалось прослушать лишь часть из них. Он пояснил, что соответствующая информация о событиях 2009 года появилась в его распоряжении только недавно.

О'Киф объявил, что полученные сведения будет публиковать частями, выступая таким образом за журналистику в формате WikiLeaks. Кроме того, активист заявил, что отдаст $10 тыс. за информацию, разоблачающую деятельность СМИ, которые пользуются своим влиянием не с благими намерениями.

Напомним, что ранее колумнист журнала The Nation, историк и политолог Стивен Коэн в одном из своих материалов для издания отметил, что масштабная информационная кампания против Дональда Трампа и представителей его администрации, ставит под угрозу не только будущее демократии в США, но и весь существующий миропорядок.

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