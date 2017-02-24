Тверь, 24 февраля, 2017, 03:01 — ИА Регнум. Сегодня ночью, 24 февраля, в тверской детской областной клинической больнице произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Hans Огонь

Губернатор Тверской области Игорь Руденя контролирует ситуацию лично. В пресс-службе правительства подчеркнули, что Руденя постоянно оперативно получает информацию о мероприятиях по ликвидации пожара.

Отмечается, что произошло возгорание кровли. Всех пациентов удалось вовремя эвакуировать. В общей сложности это 215 человек. В результате случившегося жертв и пострадавших нет, свидетельствуют данные МЧС.

Пламя перекинулось с кровли и третьего этажа на второй этаж. В результате чего произошло обрушение кровли.

Всего к ликвидации ЧП привлечены 89 человек и 27 единиц техники. Ранее сообщалось, что в тушении возгорания участвуют 18 единиц техники и 57 человек.

Пожару присвоена четвертая, предпоследняя, степень опасности. Площадь возгорания составляет около 1,6 тыс. квадратных метров. Согласно предварительной информации, возгорание началось на третьем этаже в одном из кабинетов.