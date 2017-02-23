Киев, 24 февраля, 2017, 02:26 — ИА Регнум. Помощник бывшего советника экс-президента Украины Пола Манафорта Константин Килимник рассказал о том, как принести мир на Украину и какую роль в этом процессе может сыграть бывший президент Украины Виктор Янукович. Об этом 23 февраляКилимник рассказал в интервью Radio Free Europe.

Interpolit.ru Виктор Янукович

Согласно имеющемуся у Килимника плану, названного автором «Мариупольским», мир на Украине может восстановиться в том случае, если бывший президент страны Виктор Янукович вернется в качестве руководителя республик Донбасса. Став «региональным руководителем в Донецке и Луганске» он сможет привлечь к установлению порядка лидеров ДНР и ЛНРАлександра Захарченко и Игоря Плотницкого.

Однозначно, что такие действия вызовут негодование действующих украинских властей.

Килимник также напомнил о том, что крах политической карьеры Януковича, за которым последовал государственный переворот на Украине, произошел потому, что бывший президент отказался следовать совету своего консультанта Пола Манафорта и не подписал соглашение между Украиной и Евросоюзом.

«Вам нужно доверять европейцам. А потом по ходу дела вы наладите отношения с Россией, и всё будет в порядке, - убеждал Януковича советник. - Просто подпиши эту чертову сделку». Но украинский президент не стал этого делать. За этим последовали акции протеста, приведшие к государственному перевороту и вынудившие Януковича бежать из страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший президент Украины Виктор Янукович предложил собственный план урегулирования конфликта в Донбассе. Соответствующее письмо он отправил мировым лидерам, а также руководителям Совета Европы, ПАСЕ и Европарламента. Янукович заявил о необходимости последовательного политико-правового принуждения Киева к выполнению Минских соглашений, кроме того, необходимо принять ряд действий, направленных «на защиту основных прав человека на Украине, восстановление демократии и верховенства права».

Напомним, бывший помощник Януковича ПолМанафорт руководил предвыборным штабом президента США Дональда Трампа, но был отстранен в связи с обвинениями в связях с Россией.