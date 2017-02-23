Киев, 23 февраля, 2017, 20:28 — ИА Регнум. На территории Украины запретили вещание российского телеканала «Охотник и рыболов HD». Об этом сообщается в четверг, 23 февраля, на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

Wikiwand.com Прекращение вещания телеканала

«По результатам мониторинга телеканала «Охотник и рыболов HD», обладающего юрисдикцией РФ, регулятор 23 февраля принял решение исключить его из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины», — сообщается в сообщении.

Данное решение было принято после того, как в одном из сюжетов канала принял участие полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) России.

Решение властей Украины вступает в силу через месяц после его опубликования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2014 г. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания запретил вещание ряда российских телеканалов («РТР-Планета», «НТВ-Мир», «Россия 24» и «ТВ Центр-International»), так как признал их контент не соответствующим украинскому законодательству.

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