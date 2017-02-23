Москва, 23 февраля, 2017, 20:14 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации имеют огромный боевой потенциал, а также способны уверенно отразить любую агрессию. Об этом, как передает RT, заявил президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте в Государственном Кремлёвском дворце по случаю Дня защитника Отечества.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Безопасность России, защита её граждан, безусловно, в надёжных руках, — сказал глава государства. — Наши ВС имеют огромный боевой потенциал, находятся в постоянной готовности, способны действовать четко и согласованно и уверенно отразить любую агрессию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Сирии на стороне боевиков сражается около четырех тысяч выходцев из России.

«По данным Генштаба, по данным наших специальных служб, ФСБ, например, примерно до 4-х тысяч из РФ и тысяч 5 — из республик бывшего Советского Союза», — сказал президент.

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