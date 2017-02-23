Кишинёв, 23 февраля, 2017, 18:44 — ИА Регнум. Представители организации Amnesty International пригласили президента Молдавии Игоря Додона принять участие в марше ЛГБТ, который состоится весной в Кишиневе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, таким образом, по их словам, Додон «доказал бы, что хочет быть президентом для всех», как утверждал после победу на президентских выборах.

Etereuti Флаг сексуальных меньшинств

В ответ пресс-секретарь президента Ион Чебан сообщил, что Додон намерен инициировать мероприятия в защиту традиционных ценностей и семьи и принять участие в данных акциях.

Стоит отметить, что в период президентской предвыборной кампании Додон неоднократно выступал с гомофобными высказываниями и обещал отменить закон об обеспечении равенства, который защищает права сексменьшинств, несмотря на то, что у президента в Молдавии нет таких полномочий.

Закон об обеспечении равенства был принят парламентом Молдавии в мае 2012 года под давлением ЕС вопреки позиции большинства населения и церкви. С тех пор в Молдавии ежегодно пытаются провести гей-парад.

В мае 2013 года на мероприятии присутствовал тогдашний еврокомиссар Штефан Фюле. Годом позже несколько десятков представителей организаций сексуальных меньшинств Молдавии и примкнувшая к ним группа дипломатов и политиков ЕС предприняли очередную попытку провести в центре Кишинева гей-парад, охранять который от его противников снова пришлось нескольким сотням полицейских, вооруженных резиновыми дубинками. Шествие продлилось около получаса, после чего его участники были вынуждены прервать акцию и уехать на автобусах на окраину города. В 2015 году охраной гей-парада руководил лично тогдашний глава МВД Молдавии Олег Балан, а за шествием наблюдал посол США в Кишиневе Джеймс Петтит.