Оловянные солдатики с петербургской выправкой дошли до Америки
Санкт-Петербург, 23 февраля, 2017, 19:43 — ИА Регнум. В преддверие Дня защитника Отечества петербургским журналистам показали производство оловянных солдатиков и других сувениров из металла на одном из частных предприятий: цех отлива и отделы, где мастера формуют и расписывают изделия.
Как пояснили в Комитете по печати и взаимодействию со СМИ администрации Санкт-Петербурга, предприятие с 1991 года производит коллекцию военно-исторических миниатюр, оловянных солдатиков, сувенирную и подарочную продукцию.
Из рук мастеров выходят фигурки солдатиков, животных, военного инвентаря, изображения памятников Санкт-Петербурга и даже диорамы, воссоздающие фрагменты различных битв.
Выпускаемые в Петербурге оловянные солдатики пользуются спросом среди взрослых и юных коллекционеров не только в России. «Наше производство в своем роде уникально, мы поставляем продукцию в разные страны мира. Например, один из экспонатов находится в коллекции короля Иордании», — рассказала исполнительный директор компании Ирина Бакланова.
В Петербурге продукция компании продается в Эрмитаже и мемориальном музее А.В. Суворова, экспортируется в страны Европы, США и Австралию.
Власти Северной столицы поддерживают местные производства в сфере ремесленничества и народных художественных промыслов. Таким предприятиям, например, компенсируют затраты на сырье и аренду помещений. Компания по производству оловянных солдатиков получала городские субсидии в 2014 и в 2016 годах.
При содействии Центра поддержки ремесленничества предприниматели могут получить консультационную и информационную поддержку или найти новые рынки сбыта.
Посещение необычного производства было организовано Центром развития и поддержки предпринимательства и Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга при информационной поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.