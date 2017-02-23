Санкт-Петербург, 23 февраля, 2017, 19:43 — ИА Регнум. В преддверие Дня защитника Отечества петербургским журналистам показали производство оловянных солдатиков и других сувениров из металла на одном из частных предприятий: цех отлива и отделы, где мастера формуют и расписывают изделия.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Оловянные солдатики

Как пояснили в Комитете по печати и взаимодействию со СМИ администрации Санкт-Петербурга, предприятие с 1991 года производит коллекцию военно-исторических миниатюр, оловянных солдатиков, сувенирную и подарочную продукцию.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Расплавленное олово заливается в форму

Из рук мастеров выходят фигурки солдатиков, животных, военного инвентаря, изображения памятников Санкт-Петербурга и даже диорамы, воссоздающие фрагменты различных битв.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Обработка оловянной продукции

Выпускаемые в Петербурге оловянные солдатики пользуются спросом среди взрослых и юных коллекционеров не только в России. «Наше производство в своем роде уникально, мы поставляем продукцию в разные страны мира. Например, один из экспонатов находится в коллекции короля Иордании», — рассказала исполнительный директор компании Ирина Бакланова.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Оловянные шахматы

В Петербурге продукция компании продается в Эрмитаже и мемориальном музее А.В. Суворова, экспортируется в страны Европы, США и Австралию.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Отлитое изделие достают из формы

Власти Северной столицы поддерживают местные производства в сфере ремесленничества и народных художественных промыслов. Таким предприятиям, например, компенсируют затраты на сырье и аренду помещений. Компания по производству оловянных солдатиков получала городские субсидии в 2014 и в 2016 годах.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Отлить изделие можно за 1-2 дня, а вот ручная роспись может занимать около месяца

При содействии Центра поддержки ремесленничества предприниматели могут получить консультационную и информационную поддержку или найти новые рынки сбыта.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Производство оловянных солдатиков и сувенирной продукции

Посещение необычного производства было организовано Центром развития и поддержки предпринимательства и Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга при информационной поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.