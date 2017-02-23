Москва, 23 февраля, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Около четырех тысяч выходцев из России сражается на стороне боевиков в Сирии. Об этом, как передает пресс-служба Кремля, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с моряками, участвовавшими в походе к берегам Сирии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«По данным Генштаба, по данным наших специальных служб, ФСБ, например, примерно до 4-х тысяч из России и тысяч 5 — из республик бывшего Советского Союза, — сказал глава государства. — С учетом того, что у нас безвизовый режим почти между всеми странами бывшего Советского Союза, понимаем, какая огромная опасность таится в этом рассаднике терроризма на территории Сирии для нас, для России».

Путин поблагодарил военнослужащих, отметив их важную роль в нанесении существенного урона террористам в Сирии.

«Рассчитываю на то, что опыт, приобретённый вами в ходе выполнения этой боевой работы, будет внимательно изучаться и в будущем использоваться и вами, и приходящими затем на вашу смену новыми поколениями российских моряков», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авианосная группа Северного флота, в состав которой входили противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и суда обеспечения, с 15 октября 2016 г. по 8 февраля 2017 г. совершила поход в Средиземное море к берегам Сирии.