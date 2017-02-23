Москва, 23 февраля, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 23 февраля, провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Обсуждались актуальные международные вопросы и различные темы, связанные с внутрироссийской повесткой дня, — говорится в сообщении. — Глава государства также поздравил участников совещания с Днём защитника Отечества».

Отмечается, что на совещании присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, директор СВР Сергей Нарышкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь СБ Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.