Ташкент, 23 февраля, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Российские дипломаты возложили цветы к Вечному огню у памятника Скорбящей матери и почтили память павших героев на мемориальном кладбище «Братские могилы» в Ташкенте, сообщил ИА REGNUM представитель «Россотрудничества» в Узбекистане.

alex1983 Вечный огонь

Церемония возложения прошла в рамках празднования Дня защитника отечества.

В мероприятии приняли участие посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев, глава представительства Россотрудничества в Ташкенте Виктор Шулика, представители военного атташата при посольстве России, ветераны, студенты, соотечественники, журналисты.

«Участники акции возложили цветы к памятнику «Скорбящей матери» и месту захоронения Капсулы с Пискарёвского кладбища в Санкт-Петербурге, где захоронено около 7 тысяч выходцев из Узбекистана», — отметил собеседник агентства.

Мемориальный комплекс «Братские могилы» был установлен в 1975 году на месте военного госпиталя, развернутого в Ташкенте в 1941—1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.