Севастополь, 23 февраля, 2017, 17:04 — ИА Регнум. 23 февраля в Севастополе — двойной праздник. Кроме Дня защитника Отечества, город отмечает День народной воли — дату начала Русской весны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM В Севастополе отмечают годовщину Русской весны

Именно 23 февраля 2014 года на многотысячном митинге на площади Нахимова жители Севастополя провозгласили о неподчинении новым властям Киева и избрали Алексея Чалого «народным мэром». Период февраля — марта 2014 года впоследствии был назван «Русской весной». День народной воли как памятная дата закреплена в Севастополе на законодательном уровне.

Светлана Иванова ИА REGNUM Участники Русской весны прошли маршем до площади Нахимова

Участники Русской весны — различные общественные движения, представители самообороны Севастополя, жители города, которые стояли на блокпостах, а также представители мотоклуба «Ночные волки», бывшие бойцы «Беркута» и простые горожане собрались утром в Екатерининском сквере и прошли маршем до площади Нахимова, где возложили цветы к Вечному огню.

Светлана Иванова ИА REGNUM

Представители партийных организаций, правительства и законодательного собрания, военнослужащие, ветераны и духовенство участвовали в митинге и возложении венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941−1942 гг.

Светлана Иванова ИА REGNUM

Официальная часть празднования Дня защитника Отечества начнется позднее — севастопольцев со сцены на площади Нахимова поздравят врио губернатора Дмитрий Овсянников и командующий ЧФ Александр Витко.

В честь празднования Дня защитника Отечества на причале «Минная стенка» открыты для посещения жителями Севастополя и гостями города четыре боевых корабля Черноморского флота.

Светлана Иванова ИА REGNUM В честь праздника горожане и гости Севастополя смогут побывать на кораблях Черноморского флота

Светлана Иванова ИА REGNUM

Светлана Иванова ИА REGNUM

Вечером в Севастополе пройдет концерт творческих коллективов города, который завершится салютом и фейерверком.