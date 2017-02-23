Калуга, 23 февраля, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Первого постсоветского главу Калуги, который управлял городом в 1991—1994 годах, а ныне политолога Виталия Черникова охрана не пропустила на открытое заседание городской Думы, где 21 февраля перед депутатами о проделанной работе отчитывался нынешний калужский градоначальник Константин Горобцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

wilhei Стоп

В социальных сетях появилось видео калужского блогера, где отчетливо видно, как Черников вместе с представителями городской общественности тщетно пытается попасть в зал заседания.

В здание, где проходило открытое заседание городского парламента, на котором имеет право присутствовать любой калужанин, Виталий Черников со товарищами так и не смогли попасть ни с главного, ни со служебного входа.

Главный вход в здание был попросту закрыт на замок, на служебном входе охранники сказали общественникам, что проходит «секретное мероприятие», и посторонним там не место. Кстати, сотрудник полиции, которого вызвали активисты, предположил, что «на заседание их не пустили из-за того, что, вероятно, в зале нет свободных мест?!».

Между тем, к главе Калуги Константину Горобцову, работу которого в 2016 году депутаты признали удовлетворительной, у калужской общественности имеется немало претензий. И среди них — ликвидация Центрального городского рынка, в результате чего несколько тысяч семей калужских предпринимателей, торговавших на рынке, остались без средств к существованию. Впрочем, как заявил на заседании городской Думы глава городского самоуправления Александр Иванов, «успешное экономическое развитие Калуги стало возможным в результате продуманной политики руководства области и городских властей».