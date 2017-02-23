Калининград, 23 февраля, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Большая коллегия суда Евразийского экономического союза (ЕАЭС) признала, что Белоруссия нарушила договор о ЕЭС, изъяв в 2014 году бытовую технику калининградских производителей, следовавших транзитом через Белоруссию в российские регионы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте суда.

Kaliningrad-cci.ru Сборка телевизоров в Калининграде

«Большая коллегия суда решила заявление Российской Федерации удовлетворить в части, установить факт исполнения Республикой Беларусь не в полном объёме положений статей 1, 3, 4, 25 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также статьи 125 Таможенного кодекса Таможенного союза, статей 11 и 17 Соглашения о взаимной административной помощи таможенных органов государств — членов таможенного союза от 21 мая 2010 года», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в 2014—2015 гг. белорусские таможенники арестовали, а затем продали бытовую технику (в основном, телевизоры), принадлежащей калининградским предприятиям. В Минске посчитали, что произведённый в Калининградской области товар является иностранным. В результате действий Белоруссии собственники калининградских телевизоров потеряли 242 млн рублей (прямая стоимость товара, без издержек и неустоек).

По мнению российской стороны, бытовая техника является товаром Евразийского экономического союза, поскольку собирается в Калининградской области — регионе Российской Федерации.

«Здравый смысл и справедливость победили!», — так прокомментировала решение суда ЕАЭС глава Агентства по международным и межрегиональным связям правительства Калининградской области Алла Иванова на своей странице в соцсети.

«Решение суда открывает возможности для подачи исков компаниями, у которых была изъята продукция, о компенсации понесённых потерь», — заявил региональной прессе врио губернатора Антон Алиханов.