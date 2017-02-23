Новосибирск, 23 февраля, 2017, 15:45 — ИА Регнум. В Новосибирске в кинотеатре «Победа» в течение нескольких дней покажут отреставрированные версии фильмов творческого союза режиссера Мартина Скорсезе и актера Роберта Де Ниро — один из самых удачных в истории мирового кино. С 23 по 25 февраля кинокомпания «Иноекино» представит три наиболее известных фильма с участием Де Ниро и срежессированных Скорсезе.

Цитата из к/ф «Таксист». реж Мартин Скорсезе.1976. США Роберт Де Ниро

Ретроспектива картин «Таксист», «Бешеный бык» и «Славные парни» состоится на оригинальном языке с субтитрами. Аналогичные показы также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Сегодня, 23 февраля, в четырех городах России «Иноекино» представит знаменитую киноленту легендарного творческого дуэта «Таксист», снятый в 1976 году. «Таксист» — вторая совместная работа Скорсезе и Де Ниро и один из лучших фильмов о моральном упадке, охватившем США после окончания Вьетнамской войны. Фильм снят по сценарию Пола Шредера.

«В 1976 году Америку встряхнула история о человеке, который решил «немного почистить» мир и спасти хоть одну заблудшую и обречённую душу. Оригинала звали Трэвис Бикль. Он был героем фильма «Таксист».

Как бы это дико ни звучало, но картина Мартина Скорсезе стала американским отзвуком романа Достоевского «Записки из Мёртвого дома». Именно «достоевщина», пропитавшая страницы сценария Пола Шрейдэра, и привлекла к нему внимание начинающего режиссёра, который был поклонником русского классика и надеялся снять фильм по одному из его произведений», — рассказал кинокритик ИА REGNUM Валерий Рокотов.

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