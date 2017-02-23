Ереван, 23 февраля, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Год в Армении был отмечен экономической и политической нестабильностью и растущими опасениями по поводу безопасности, связанными с апрельским крупномасштабным военным противостоянием в Нагорном Карабахе, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International, который фиксирует положение дел с правами человека в мире в 2016 году.

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Авторы доклада отмечают, что премьер-министр Абрамян 8 сентября подал в отставку, объяснив свой шаг тем, что правительство не справилось с экономическими и политическими трудностями. Новым премьер-министром президент Саргсян назначил 13 сентября бывшего мэра Еревана Карена Карапетяна.

В разделе «превышение силы» отмечается, что в июле полиция превышала силу при разгоне в целом мирных демонстраций в столице страны Ереване. Сотни человек были произвольно задержаны. Многие сообщали о том, что получили травмы, были избиты или подверглись жестокому обращению при задержании и во время нахождения под стражей.

17 июля группа вооружённых мужчин ворвалась в здание полиции в районе Эребуни города Еревана. При этом погиб один сотрудник полиции, двое получили ранения, несколько полицейских были взяты в заложники. После захвата здания сотни людей вышли на площадь Свободы, чтобы призвать к отставке президента и выразить солидарность с вооружёнными людьми и с их требованием освободить арестованного оппозиционера Жирайра Сефиляна, обвинённого в незаконном хранении оружия. Двухнедельное противостояние с полицией спровоцировало массовые антиправительственные выступления в Ереване, вылившиеся в несколько стычек с полицией. Митинги происходили ежедневно и прекратились после того, как 30 июля люди, захватившие заложников, сдались.

По мнению автроров доклада, хотя в большинстве случаев полиция не мешала мирным собраниям, протестующих и других лиц постоянно задерживали.

«Несколько акций протеста в Ереване были разогнаны с превышением силы. Двадцатого июля столкновения произошли после того, как полицейские не разрешили протестующим передать продовольствие вооружённой группе, забаррикадировавшейся в здании полиции. Некоторые из протестующих принялись толкать полицейских, бросать камни и бутылки с водой. Полиция отреагировала неизбирательным применением светошумовых гранат и слезоточивого газа, в результате чего пострадало множество мирных протестующих и случайных прохожих», — говорится в документе.

В нём также уточняется, что затем полиция начала разгонять митинг и задерживать участников. По словам очевидцев, сотрудники полиции преследовали и избивали пытавшихся скрыться демонстрантов, а потом задерживали их. По имеющейся информации, было задержано 136 человек, множество людей пострадали.

Авторы доклада отмечают, что 29 июля полиция превысила силу в отношении мирных демонстрантов в квартале Сари Тах рядом с захваченным зданием полиции.

«Полицейские потребовали от митингующих разойтись. Вскоре после этого полиция неизбирательно применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, от чего пострадали множество манифестантов и несколько журналистов. Затем в толпу из-за полицейского кордона выдвинулась группа мужчин, вооружённых деревянными дубинками; они окружали и избивали демонстрантов и журналистов. Тем временем полиция перекрыла улицу, чтобы не дать толпе разбежаться, и приступила к задержанию всех демонстрантов», — подчеркивает Amnesty International.

По даннем правозащитников, как минимум 14 журналистов сообщили, что в них прицельно выпускали светошумовые гранаты и били, чтобы не дать вести прямую трансляцию. По сообщениям, не менее 60 человек пострадали и были госпитализированы, в том числе с серьёзными ожогами от взрывавшихся гранат.

В последовавшие недели за превышение силы были отстранены от работы пять сотрудников полиции. Начальник полиции Еревана был уволен, а 13 офицеров полиции, включая нескольких высоких чинов, получили официальный выговор за «неспособность предотвратить нападения на демонстрантов и журналистов».

По состоянию на конец года расследование обоих инцидентов ещё не закончилось.

В разделе «Произвольные аресты и задержания» говорится, что после событий 17 июля полиция начала вызывать на допросы политических активистов. По информации СМИ, в полицию без официального оформления задержания было доставлено около 200 человек — в основном сторонников оппозиции и активистов. По рассказам активистов, полицейские приходили к ним домой, угрожали родственникам задержанием и проводили незаконные обыски. Самих активистов допрашивали и держали в полиции, некоторых более 12 часов, а потом отпускали без предъявления обвинений. Им не разрешали сообщать родным о своём местонахождении и не давали связываться с адвокатами.

В докладе присутствует также раздел с громким названием «Пытки и другие виды жестокого обращения», в котором международная правозащитная организация отмечает, что по-прежнему поступало много сообщений о пытках и жестоком обращении в полиции и местах содержания под стражей.

«Во время июльских событий некоторые активисты рассказывали, что им не давали воду, лекарства и не оказывали необходимую медицинскую помощь, когда их задержала полиция за участие в акциях протеста. В ряде случаев их удерживали более 12 часов без предъявления обвинений. Несколько человек, по их словам, были жестоко избиты и подверглись другим формам жестокого обращения во время задержания и нахождения под стражей, а также были лишены возможности известить родственников и адвокатов о своём местонахождении», — отмечают правозащитники.

В беседе с ИА REGNUM, пожелавший остаться неназванным, бывший эксперт одной из армянских неправительственных организаций, которая сотрудничает с Amnesty International, рассказал, что международная правозащитная организация при составлении доклада берёт за основу доклады местных организаций, которые, в свою очередь, зачастую следят за событиями не выходя из офисов и берут за основу показания участников событий, которые появляются в местной прессе, никак их не проверяя.

Таким образом, по словам эксперта, доклад получается не совсем точным, а иногда даже совсем не точным. «Так, например, раздел «Пытки и другие виды жестокого обращения», который основывается на «поступало много сообщений», «активисты рассказывали» не может считаться достоверным. Конечно, в полиции Армении всё ещё применяются незаконные методы работы с подозреваемыми, задержанными и свидетелями, но называть это пытками нельзя», — отметил наш собеседник.