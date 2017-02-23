Калуга, 23 февраля, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Статус научных школ получат три направления исследовательской деятельности Обнинкого научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области. Такое решение было принято на заседании ученого совета предприятия, которое прошло с участием ветеранов, молодых ученых и специалистов. Об этом 23 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM ученый секретарь ОНПП «Технология» Ирина Келина.

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«Формируя научные школы и утверждая их статус, мы преследуем цель создания на предприятии системы преемственности и непрерывной подготовки кадров высшей квалификации, что в современных условиях является основой повышения конкурентоспособности и постоянного развития», — подчеркнула Ирина Келина.

В ранг научной школы будет возведено направление «Конструкционные керамические материалы, конструкции, технологии изготовления и обеспечение работоспособности теплонапряженных изделий из керамики», которое аккумулирует уникальные опыт и знания работников предприятия в сфере создания изделий из керамических материалов. Основоположником этого направления является первый генеральный директор предприятия Александр Ромашин. За разработки в области создания изделий из керамических материалов обнинское предприятие «Технология» было награждено орденом Трудового Красного Знамени.

Одна из будущих научных школ призвана решать задачи повышения эффективности исследований и внедрения в производство полимерно-композиционных материалов. Основателем направления на предприятии стал доктор технических наук Андрей Савин. Он — известный отечественный исследователь в области полимерно-композиционных материалов. Именно благодаря ему в Обнинске было организовано первое в отечественной практике производство крупногабаритных, интегральных, силовых конструкций из полимерно-композиционных материалов для авиационной и ракетно-космической техники мирового уровня.

Основателем школы «Научные основы создания высокопрочных термостойких стекол функционального и конструкционного назначения» является создатель научно-технического направления «Конструкционная оптика», доктор технических наук, профессор Серафим Бреховских. Эта научная школа призвана обобщить деятельность в сфере исследований и разработок технологий производства изделий конструкционной оптики.

Напомним, Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина — ведущий в стране центр компетенций в области исследования, разработки и производства конструкций из полимерных композитов, керамики и стекла, предоставляющий разработчикам современной техники возможности кардинального улучшения эксплуатационных свойств своей продукции. На предприятии численность научного персонала составляет почти 1 тыс. человек. Из них 75 докторов и кандидатов наук. 16 сотрудников имеют ученые звания.