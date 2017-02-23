Санкт-Петербург, 23 февраля, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Сегодня, 23 февраля, в Санкт-Петербурге кинокомпания «Иноекино» начинает показы отреставрированных версий фильмов творческого союза режиссера Мартина Скорсезе и актера Роберта Де Ниро «Бешеный бык», «Таксист» и «Славные парни».

Raymond Роберт Де Ниро

Отреставрированные версии кинолент будут показаны на оригинальном языке с субтитрами. В Петербурге фильмы можно посмотреть в кинотеатре «Аврора». Все три кинокартины будут показаны до 25 февраля включительно.

Аналогичные показы также пройдут в Москве, Новосибирске и Екатеринбурге. Ретроспектива начнется с полюбившегося во всем мире фильма «Таксист».

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