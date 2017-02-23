Москва, 23 февраля, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Сегодня, 23 февраля, в Москве начинается ретроспектива трех фильмов одного из самых удачных творческих союзов — режиссера Мартина Скорсезе и актера Роберта Де Ниро. В рамках этого мероприятия кинокомпания «Иноекино» представит три полюбившихся всему миру фильмов «Бешеный бык», «Таксист» и «Славные парни», передает ИА REGNUM.

che Роберт Де Ниро

Мероприятия продлится до 25 февраля. В Москве фильмы можно будет посмотреть в кинотеатре «Формула Кино Горизонт». Отреставрированные версии кинолент будут показаны на оригинальном языке с субтитрами.

Аналогичные показы также пройдут в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

Первый день ретроспективы начнется с фильма «Таксист». Это один из лучших фильмов о моральном упадке, охватившем Америку после окончания Вьетнамской войны. Фильм снят по сценарию Пола Шредера и основан на переработанной в духе Достоевского и Сартра фабуле классического вестерна «Искатели». Ветеран войны Трэвис Бикл, сходя с ума от бессонницы, идет работать таксистом в Нью-Йорке и бесцельно кружит по городу, пока его расколотый войной и окружающей несправедливостью мир катится прямиком в ад.