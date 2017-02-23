Калининград, 23 февраля, 2017, 21:10 — ИА Регнум. В Калининграде сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества артиллеристы Балтийского флота дали праздничный салют из пушек, штурмовавших в апреле 1945 года город-крепость Кёнигсберг.

Наши бойцы стреляют из дивизионной пушки ЗИС-3. Кёнигсберг, апрель 1945 года

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в эти минуты залпы салюта гремят в парке Победы. Всего будет дано 30 залпов на высоту до 500 метров.

Во флотской пресс-службе уточнили, что салютный дивизион оснащён 105‑ и 125-ти миллиметровыми салютными и фейерверочными установками, управление которыми полностью автоматизировано и производится одним нажатием кнопки.

Кроме салютных установок, на вооружении дивизиона стоят противотанковые орудия времен Великой Отечественной войны ЗИС-3, применяемые для ведения холостой стрельбы при запуске фейерверочных выстрелов.

Всего в проведении праздничного салюта будет задействованы расчёты трех салютных установок, производящих залпы фейерверка и трех артиллерийских расчётов 76-миллиметровых дивизионных пушек ЗИС-3, принятых на вооружение в 1941 году и участвовавших в штурме Кёнигсберга.

«Теперь эти пушки, которые до сих пор в строю, осуществляют звуковое сопровождение салютов, благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле», — отметили в пресс-службе.

В следующий раз салют расцветит небо над Калининградом в День Победы 9 мая.