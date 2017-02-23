Калуга, 23 февраля, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Подвигу подольских курсантов, которые в годы Великой Отечественной войны ценою собственных жизней защитили Москву от гитлеровских полчищ, будет посвящен фильм. Об этом 23 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщила главный редактор обнинской газеты «Новая среда+» Светлана Веприкова.

Klim1989 Бывшие курсанты на открытии мемориала в Ильинском 8 мая 1975 года

По ее словам, идея снять кино про подвиг курсантов из подмосковного Подольска, которые защищали на калужской земле Ильинские рубежи, родилась после просмотра нового художественного фильм «28 панфиловцев». Не все знают, что этот фильм был снят на деньги обычных людей, которые считали важным для себя вложить частичку своего труда в большую идею. Они знали, что обязаны сохранить память о подвиге панфиловцев.

На Калужщине шли не менее тяжелые и кровопролитные бои с немецко-фашистскими оккупантами. И как тут не вспомнить про 3,5 тысячи подольских курсантов, которые у калужского села Ильинское не пропустили к Москве гитлеровские армады. 17−18-летние мальчишки, которые не успели даже окончить трехмесячные офицерские курсы, намертво встали на пути до зубов вооруженной вражеской армии. «Красными юнкерами» называли курсантов немцы. Только в первый день боев враг штурмовал позиции курсантов 11 раз, но молодые бойцы не только мужественно отбивали атаки, но и сами переходили в атаку. За две недели жесточайших боев курсанты из Подольска уничтожили около пяти тысяч немецких солдат и офицеров, подбили более сотни танков.

Гитлеровцам не помогли ни шквальный огонь, ни тактика выжженной земли, ни танки и самолеты. Все эта «мощь» разбилось о стену героизма подольских курсантов. Ни один курсант не ушел с позиции, не предал товарищей. А единственный приказ командиров, который они отказывались выполнять, был приказ отступать.

В конце 2016 года в калужском Обнинске родилась общественная инициатива народного кинопроекта «Ильинские рубежи». По задумке организаторов, в проекте могут принять участие как можно больше людей. Предполагается, что каждый желающий сможет поучаствовать в создании киноленты — творчески, финансово, организационно.

Кинопроект «Ильинские рубежи» поддержал обладатель всех высших титулов мирового хоккея, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов: «Для меня большая честь быть причастным к нему, я готов поддерживать его как только могу». Сам Фетисов неоднократно посещал Ильинские рубежи. «Говорю со знанием дела: эта история никого не может оставить равнодушным. Что двигало подольскими курсантами, какая сила заставляла их так вцепиться в родную землю? Что у них было внутри? Думаю, это кино должно быть сделано не только для наших зрителей, но и для внешнего мира. Пора дать ему понять, что нельзя так играть с народом, выигравшим самую тяжелую войну в истории человечества, с народом, где каждый мальчишка готов насмерть биться за свою правду», — сказал Вячеслав Фетисов. Планируется, что он возглавит Наблюдательный совет проекта.

Житель Боровского района Калужской области Иван Андрианов, который отметил свое 90-летие, также считает, что этот фильм необходим, «чтобы не дать втоптать в грязь нашу историю».

Одобрение получено и от Фонда имени подольских курсантов, который более десяти лет занимается поисковой работой и накопил огромный объем материалов. «Да, у всех нас в обычной жизни множество важных задач и неотложных проблем, требующих решения, — рассказывает один из инициаторов народного кинопроекта, известный инноватор, врач Рахим Розиев. — И мы прекрасно понимаем, что такой большой проект предполагает огромную работу. Но как по-другому донести, что у нас у всех есть великие ценности, за которые нужно стоять, как в 41-м стояли подольские курсанты! И что эти ценности должны пронизывать все наше общество — от мала до велика! Как по-другому объяснить это нашим детям и внукам, погрузить их в нашу общую историю? Мы все очень разные, но народному кинопроекту под силу объединить нас всех».