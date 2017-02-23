Екатеринбург, 23 февраля, 2017, 10:13 — ИА Регнум. В Свердловской области восемь человек получили травмы в результате ДТП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Volgograd.newsbomb.ru Автомобиль после аварии

ЧП произошло вечером 22 февраля на 179 километре автодороги «Екатеринбург Серов». Среди пострадавших двое детей.

Водитель 1962 года рождения управлял машиной «Тойота Ленд Крузер». При совершении обгона он не справился с управлением и наехал на ограждение дороги. Затем его вынесло на встречную полосу, где он встретился с машиной «Тойота Камри».

Травы получили водитель и три пассажира машины «Тойота Ленд Крузер», а также четверо пассажиров «Тойоты Камри». Все они госпитализированы.

Примечательно, что получивший травмы 15-летний подросток был пристегнут, а шестилетний мальчик перевозился в детском кресле. В ГИБДД отмечают, что это снизило тяжесть их травм. В машине «Тойота Ленд Крузера» семья ехала из Югорска в Екатеринбург.