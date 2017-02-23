Красногорск, 23 февраля, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Сразу в нескольких дорожно-транспортных происшествиях на Минском шоссе в Московской области столкнулись почти 30 автомобилей. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.

Alexas_Fotos Автомобильная авария

Сообщается, что на 38-м километре Минского шоссе произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий в непосредственной близости друг от друга.

По предварительным данным столкнулись 27 автомобилей. Известно о двоих пострадавших.

Причины ДТП выясняются.

Стоит отметить, что накануне МЧС распространило предупреждение о погодной опасности в первой половине дня 23 февраля. В столичном регионе наблюдается мокрый снег, изморозь и сильная гололедица, а также сильные порывы ветра.