Домодедово, Московская область, 23 февраля, 2017, 09:52 — ИА Регнум. В пятиэтажном панельном доме в подмосковном городе Домодедово прогремел взрыв. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Городской округ Домодедово на карте

Сообщается, что взрыв произошел в квартире на втором этаже дома №10/1 по улице Ильюшина. После взрыва начался пожар на площади в 10 квадратных метров.

В результате взрыва пострадали два человека. Они госпитализированы.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали из подъезда, где произошел взрыв, 25 жильцов, в том числе пятерых детей.

Пожар удалось быстро ликвидировать. По предварительным данным, несущие конструкции здания не пострадали.

На данный момент правоохранители считают, что взрыв произошел в результате утечки бытового газа. Обстоятельства произошедшего выясняются.