Париж, 23 февраля, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Президентская гонка во Франции в самом разгаре. Очередной социологический опрос показывает шансы лидера ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен стать президентом Пятой Ресвпублики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марин Ле Пен

Согласно новому социологическому опросу, проведенному BVA — Salesforce, Марин Ле Пен может победить в первом туре президентским выборов, но неизменно проиграет во втором.

Соцопрос показывает, что с начала февраля поддержка Ле Пен со стороны избирателей увеличилась на 2,5% и достигла 27,5%. Одновременно с этим упала поддержка главных конкурентов Ле Пен — Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона. Оба они, согласно соцопросу, потеряли по 1%, теперь у Макрона — 21%, а у Фийона — 19%.

Но, согласно опросу, когда дело дойдет до второго тура, где граждане будут выбирать из двух кандидатов, Ле Пен будет побеждена и Макроном, и Фийоном. За Макрона во втором туре свои голоса готовы отдать 61% опрошенных, за Фийона — 55%.

Стоит отметить, что по такой схеме проходят уже несколько последних президентских выборов во Франции. Сперва ультраправые либо побеждают в первом туре, либо занимают второе место, а во втором туре происходит объединение всего спектра политических сил против ультраправых.

Нынешняя президентская кампания во Франции стала довольно жесткой. Началось все вокруг скандала с фиктивным трудоустройством, в котором могут утонуть все кандидаты. Французские СМИ утверждают, что первоначальный фаворит гонки Франсуа Фийон фиктивно трудоустроил свою жену Пенелопу на должность своего помощника, когда он был депутатом парламента, и та получала жалование из фондов оплаты труда парламентариев.

Для рейтинга Фийона это стало катастрофой, из фаворитов он скатился на третье место.

Теперь правоохранители расследуют дело о фиктивном трудоустройстве уже в «Национальном фронте». Марин Ле Пен якобы фиктивно трудоустроила в качестве парламентских помощников главу своего партийного кабинета Катрин Гризе и своего телохранителя Тьери Лежье.

В офисе «Национального фронта» уже прошли обыски. Подозреваемые допрошены.