Соцопрос: в первом туре выборов президента Франции победит Ле Пен
Париж, 23 февраля, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Президентская гонка во Франции в самом разгаре. Очередной социологический опрос показывает шансы лидера ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен стать президентом Пятой Ресвпублики.
Согласно новому социологическому опросу, проведенному BVA — Salesforce, Марин Ле Пен может победить в первом туре президентским выборов, но неизменно проиграет во втором.
Соцопрос показывает, что с начала февраля поддержка Ле Пен со стороны избирателей увеличилась на 2,5% и достигла 27,5%. Одновременно с этим упала поддержка главных конкурентов Ле Пен — Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона. Оба они, согласно соцопросу, потеряли по 1%, теперь у Макрона — 21%, а у Фийона — 19%.
Но, согласно опросу, когда дело дойдет до второго тура, где граждане будут выбирать из двух кандидатов, Ле Пен будет побеждена и Макроном, и Фийоном. За Макрона во втором туре свои голоса готовы отдать 61% опрошенных, за Фийона — 55%.
Стоит отметить, что по такой схеме проходят уже несколько последних президентских выборов во Франции. Сперва ультраправые либо побеждают в первом туре, либо занимают второе место, а во втором туре происходит объединение всего спектра политических сил против ультраправых.
Нынешняя президентская кампания во Франции стала довольно жесткой. Началось все вокруг скандала с фиктивным трудоустройством, в котором могут утонуть все кандидаты. Французские СМИ утверждают, что первоначальный фаворит гонки Франсуа Фийон фиктивно трудоустроил свою жену Пенелопу на должность своего помощника, когда он был депутатом парламента, и та получала жалование из фондов оплаты труда парламентариев.
Для рейтинга Фийона это стало катастрофой, из фаворитов он скатился на третье место.
Теперь правоохранители расследуют дело о фиктивном трудоустройстве уже в «Национальном фронте». Марин Ле Пен якобы фиктивно трудоустроила в качестве парламентских помощников главу своего партийного кабинета Катрин Гризе и своего телохранителя Тьери Лежье.
В офисе «Национального фронта» уже прошли обыски. Подозреваемые допрошены.