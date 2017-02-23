Якутск, 23 февраля, 2017, 06:31 — ИА Регнум. Пресненский суд города Москвы вынес решение по иску супруги мэра Якутска к ИА REGNUM. Заседание длилось недолго, через час после его начала судья уже огласила резолютивную часть решения.

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Как заявлял незадолго до заседания в интервью изданию «Якутск вечерний» мэр Якутска Айсен Николаев, привлечённый к участию в деле: «Там все настолько понятно, что привлекать массу юристов нет никакой необходимости».

Что было понятно Николаеву, он не уточнял, но суду было всё понятно, и он огласил решение, которым полностью отказал Николаевой в иске об опровержении сведений о том, что «В течение многих лет в Якутске проводится планомерный рейдерский захват имущества и земли, находящейся в собственности граждан. Преследуя личную выгоду, используя административные рычаги и финансовые ресурсы, путём мошеннических коррупционных схем, подлога государственных документов, обмана, угроз и шантажа Супруги Николаевы — глава администрации города А.С. Николаев и его супруга — Л.В. Николаева — Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк», создали семейный налаженный «бизнес-конвейер» по присвоению чужой собственности».

Также не удалось супругам опровергнуть опубликованные заявления «Используя административный ресурс, супруги Николаевы выработали систему принудительного сноса жилых домов в центре города, которые намеренно доводятся до состояния крайней аварийности» и «Кто даст гарантию, что чета Николаевых, апробировавшая на нас мошенническую преступную схему выселения собственников и не предоставления ничего взамен, не постарается завладеть всем проспектом?».

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Это фразы из петиции, которые опубликовало ИА REGNUM. Её авторы призывали поддержать их в намерении «остановить коррупционный беспредел в администрации Якутска». Поводом для размещения петиции стал снос дома по адресу Ленина, 27. Его жильцы считают, что строение намеренно довели до аварийного состояния, чтобы получить возможность занять участок в центре города. Цену компенсации за квадратный метр снесённого дома люди сочли существенно заниженной.

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Напомним, публикация отрывков из петиции стала поводом для обращения в суд жены мэра Якутска Людмилы Николаевой, которая потребовала опровергнуть опубликованные сведения и возместить ей моральный ущерб. Первое заседание суда состоялось 25 января, на нём было принято решение привлечь к участию в деле мэра Якутска Айсена Николаева.

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