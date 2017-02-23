Париж, 23 февраля, 2017, 06:02 — ИА Регнум. Военные Франции подготовили четырех орлов для перехвата и уничтожения дронов над президентским дворцом, сообщает сайт Military.com.

vasile_pralea Орел в небе

Орлы по имени Атос, Портос, Арамис и д'Артаньян обучались атакам на БПЛА на полигоне Мон-де-Марсан на юго-западе Франции с середины 2016 года. Теперь они будут обеспечивать безопасность в небе Парижа.

Сайт также сообщает тактико-технические характеристики боевых птиц. Вес каждой составляет 5 килограмм, они способны развивать скорость до 80 км/ч и расценивают дроны как любую живую дичь.

Военные отмечают, что позаботились о безопасности самих орлов во время возможных боестолкновений с беспилотниками.

«Я люблю этих птиц, — пояснил Джеральд Мачуков, соколятник базы Мон-де-Марсан. — Я не хочу, чтобы их отправляли на смерть».

По его словам, когти птиц защищены специальными «варежками» из кожи и кевлара — это может спасти их от лопастей БПЛА или взрывных веществ, которые потенциально могут нести дроны.