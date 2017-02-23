Вашингтон, 23 февраля, 2017, 05:59 — ИА Регнум. В администрации США вряд ли обратят внимание на письмо экс-президента Украины Виктора Януковича, направленное главе Белого дома Дональду Трампу. Такую оценку, ссылаясь на аналитиков, приводит в своём материале газета The Wall Street Journal.

Matt H. Wade Белый дом США

Издание отмечает, что Виктор Янукович на сегодняшний день не имеет значительной поддержки на Украине, как и не обладает особым доверием на Западе после того, как бежал в Россию. Не идут на пользу экс-президенту Украины и некоторые из его последних заявлений, «созвучных позиции Кремля», говорится в материале.

Газета также отмечает, что предпринятые Виктором Януковичем и депутатом Верховной рады Андреем Артеменко независимо друг от друга попытки предложить Вашингтону свой план урегулирования свидетельствуют о разногласиях на Украине и неопределённости в других странах относительно путей разрешения конфликта.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Виктор Янукович направил лидерам России, США, ФРГ, Франции и Польши, а также руководителям Совета Европы, ПАСЕ и Европарламента письмо, в котором изложил свое видение событий на Майдане в феврале 2014 года и предложил свой план по урегулированию украинского кризиса.

По мнению Януковича, произошедшим событиям необходимо «дать объективную правовую оценку как в Украине, так и на международном уровне», в Совете Европы следует инициировать создание специальной комиссии для мониторинга расследования Киевом преступлений, совершённых на Майдане в 2014 году.

Также экс-президент потребовал последовательного политико-правового принуждения Киева к выполнению Минских соглашений. Только их исполнение Киевом может привести к качественным изменениям в общественно-политической жизни Украины. Если же Минск-2 не будет выполнен официальными властями Украины, то на Донбассе необходимо провести референдум о статусе региона, считает Янукович.