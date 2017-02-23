Сент-Луис, США, 23 февраля, 2017, 05:40 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс выступил перед членами еврейской общины Миссури и принял участие в субботнике на оскверненном еврейском кладбище в пригороде Сент-Луиса, передает CNN.

Самюэль Гиршенберг. На еврейском кладбище в Лодзи. 1892

Пенс заверил собравшихся, что правительство намерено бороться «с актами насилия и антисемитизма», после чего вместе с губернатором Миссури Эриком Грейтенсом «взял грабли» и лично поучаствовал в субботнике на кладбище.

Кладбище, на котором 20 февраля вандалы разрушили 170 надгробий, до сих пор не восстановлено — община объявила сбор средств на ремонт памятников, многие из которых представляли значительную культурную ценность.