Женева, Швейцария, 23 февраля, 2017, 05:31 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш со сдержанным оптимизмом относится к новому раунду межсирийских мирных переговоров, которые должны начаться в Женеве. Об этом сообщил заместителя официального представителя генсека Фархан Хак, передаёт телеканал RT.

Stemoc Антониу Гутерреш

По его словам, учитывая дискуссии, прошедшие в Астане, и достигнутое понимание между несколькими ключевыми странами, Гутерреш надеется, что стороны «всерьёз займутся решением вопросов, обозначенных в резолюции Совета безопасности ООН 2254, в том числе запуском политического процесса».

Вместе с тем Хак отметил, что в секретариате ООН не рассчитывают, что итогом встречи в Женеве станет прекращение кровопролития в Сирии. Он подчеркнул, что предстоящие консультации — это лишь «начало процесса», тем не менее есть надежда на «уверенный старт», так как необходимая основа для этого была заложена в последние недели.

Отметим, что накануне спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что перемирие в Сирии «остаётся хрупким». По его словам, прекращение огня «дало импульс политическому процессу», и теперь политический процесс должен дать дополнительный импульс для сохранения перемирия.

Как передавало ИА REGNUM, новый раунд межсирийских мирных переговоров под эгидой ООН должен состояться 23 февраля в Женеве. Накануне в Женеву уже начали съезжаться участники переговоров. Москву на встрече будет представлять спецпредставитель МИД России по ближневосточному урегулированию, глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки Сергей Вершинин.

Пленарное заседание с участием представителей всех сирийских групп в одном зале запланировано на вторую половину дня. Но заседание состоится только в том случае, если Стаффан Де Мистура сможет договориться со всеми участниками предстоящей встречи. В первой половине дня спецпосланник ООН будет встречаться с каждой из сирийских делегаций по отдельности.