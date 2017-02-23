Петропавловск-Камчатский, 23 февраля, 2017, 05:04 — ИА Регнум. На Камчатке продолжают выяснять обстоятельства аварии, которая произошла накануне, 22 февраля, на 303 километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. По словам начальника ГИБДД УМВД по Камчатскому краю Ростислава Асова, делать выводы относительного того, из-за кого произошло ДТП, пока преждевременно. По уточнённым данным, пострадали 22 человека, погибших нет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM КАМАЗ

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Министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко заявила, что на данный момент двое пострадавших — водитель пассажирского автобуса и 13-летняя девочка — находятся в тяжёлом состоянии. Состояние восьмерых человек оценивается как средней тяжести. На амбулаторное лечение были направлены 12 человек. В общей сложности в момент аварии в автобусе находились 25 человек.

«Водитель КамАЗа с полуприцепом, который был гружён лесом, выезжал со второстепенной дороги на главную и по своим габаритам не смог с первого раза вписаться в поворот и полностью перегородил дорогу. Водитель автобуса, следовавший из Петропавловска-Камчатского, не смог своевременно заметить его и остановиться, — уточнил Ростислав Асов. — Автобус был оборудован ремнями безопасности, но не все пассажиры пристегнулись ими, что и повлияло на тяжесть последствий».

В момент дорожно-транспортного происшествия шёл снег, видимость была затруднена. По словам начальника ГИБДД УМВД по Камчатскому краю какие-либо выводы делать пока преждевременно.

Как сообщало ИА REGNUM, следственное управлении СК России по Камчатскому краю начало доследственную проверку по факту аварии под селом Мильково. Пассажирский автобус врезался в гружённый лесом КамАЗ. Четверых пассажиров и водителя автобуса зажало, их извлекали спасатели. Для госпитализации пострадавших потребовалось несколько вертолётов.