Пхеньян, 23 февраля, 2017, 03:39 — ИА Регнум. Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) впервые сообщило гражданам страны о гибели «гражданина КНДР, имеющего дипломатический паспорт» в аэропорту Куала-Лумпура, передает Reuters.

Craig Аэропорт Куала-Лумпура

Государственное информагентство КНДР не называет имени погибшего, однако вероятнее всего речь идет о Ким Чон Наме, сводном брате главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

По сообщению ЦТАК, Малайзия изначально уведомила КНДР, что «гражданин» погиб от сердечного приступа, однако позднее «присоединилась к конспирологической кампании… запущенной Южной Кореей» и начала заявлять об отравлении, организованном якобы по приказу Пхеньяна.

При этом ЦТАК отмечает, что за гибель «гражданина» несут ответственность прежде всего власти самой Малайзии.

«Основная ответственность за его смерть лежит на правительстве Малайзии, так как гражданин КНДР умер на их земле», — говорится в сообщении ЦТАК.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на Ким Чон Нама было совершено 13 февраля в аэропорту Малайзии. По сообщению полиции, сводный брат главы КНДР мог быть убит отравленными иглами.

По подозрению в нападении полицией Малайзии были задержаны две женщины, у одной из которых был обнаружен вьетнамский паспорт, у другой — индонезийский. Позднее также был задержан гражданин Северной Кореи Ли Чон Чхоль.