Москва, 23 февраля, 2017, 02:39 — ИА Регнум. Актёр театра и кино, народный артист РСФСР Алексей Петренко скончался 22 февраля на 79-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

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«Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актёра Алексея Васильевича Петренко. Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам», — говорится в сообщении.

Причина смерти актёра не уточняется.

Алексей Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. В 1961 году окончил курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко в Харьковском театральном институте.

C 1977 года Петренко выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной, с 1991 года был штатным актером Киностудии имени Максима Горького. С июля 2010 года Петренко входил в Патриарший совет Русской православной церкви по культуре.

Алексей Петренко известен широкому зрителю по ролям в таких фильмах, как «Двадцать дней без войны», «Женитьба», «ТАСС уполномочен заявить», «Жестокий романс», «Узник замка Иф», «Мушкетёры двадцать лет спустя», «Сибирский цирюльник» и других.