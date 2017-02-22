Гватемала, 23 февраля, 2017, 02:23 — ИА Регнум. Министр национальной безопасности США Джон Келли в ходе визита в Гватемалу разъяснил президенту Джимми Моралесу и гражданам латиноамериканской страны вопрос депортаций и рекомендовал им «воздержаться от поездок» в Соединенные Штаты, передает Associated Press.

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«Мой искренний совет любому гражданину, планирующему приезд в Соединенные Штаты и пересечение наших границ нерегулируемым путем, — сказал Келли во время встречи с президентом Гватемалы. — Не делайте этого».

Министр пояснил, что данное путешествие будет «пустой тратой денег» — несмотря на то, что массовых депортаций нелегальных мигрантов из США в ближайшее время не планируется, власти намерены «ускорить процесс» высылки для вновь прибывающих в страну.

«Не будет никаких массовых облав, — сообщил Келли. — Но возвращение в страну отъезда будет происходить гораздо быстрее, чем это имело место за последнее десятилетие».

Отмечается, что после встречи с Келли президент Моралес «позитивно оценил» намерение властей США по крайней мере не проводить массовых депортаций и сосредоточиться «на тех людях, которые представляют угрозу безопасности или совершили преступление».

Напомним, согласно планам администрации президента США Дональда Трампа, о которых в этом месяце сообщили американские СМИ, радикальные меры по депортации могут коснуться большинства нелегальных мигрантов в США.

Белый дом уже опроверг возможность «массовых депортаций», однако подтвердил планы о введении «ускоренной депортации». Кроме того, по директивам Белого дома, иммиграционные и таможенные службы должны нанять около 10 тыс. новых сотрудников. Также планируется увеличение числа агентов пограничной службы на 5000 человек.