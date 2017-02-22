Москва, 23 февраля, 2017, 01:56 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко об угрозе полномасштабной войны с Россией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Порошенко любит порассуждать о возможности «полномасштабной войны» с Россией. Саакашвили тоже любил. Напрасно: у обоих — масштаб не тот», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля Пётр Порошенко, выступая на заседании руководящего состава Вооружённых сил Украины, заявил, что Россия угрожает Украине полномасштабным военным вторжением.

По его словам, российская сторона может в любое время использовать для нападения на территорию Украины свой военный контингент, который находится «на южном востоке» и «в Приднестровском измерении Молдавии».

«Угроза полномасштабной войны со стороны России никуда не делась», — заявил президент Украины.