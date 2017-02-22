Лиссабон, 23 февраля, 2017, 00:40 — ИА Регнум. 22 февраля на стадионе «Драгао» был разыгран матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между командами «Порту» и «Ювентус». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу «старой синьоры».

Chaspik.spb.ru Гол

На 72-й минуте матча хорватский полузащитник Марко Пьяца открыл счет в матче пушечным ударом в дальний угол ворот после рикошета от защитников «Порту» — 0:1.

Через 2 минуты бразильский экс-латераль «Барселоны» забил второй мяч «старой синьоры» после навеса «Алекс Сандро» — 0:2.

Статистика матча («Порту"/"Ювентус»)

Удары 3/19

Удары в створ 0/4

Владение 23%/77%

Фолы 12/13

«Ювентус» одержал уверенную победу в гостях, для прохода следующую стадию осталось только не проиграть дома.

Составы на матч:

«Порту»: Касильяс, Перейра, Маркано, Теллес, Монтейро, Невеш, Браими, Эррера, Перейра, Силва, Соареш.

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Сандро, Барцальи, Лихштайнер, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Манджукич, Дибала, Игуаин.

Главный арбитр матча: Феликс Брих.

Удаления: Теллес («Порту») — 27.

Голы: Пьяца 72 — 0:1, Алвес 74 — 0:2.