«Порту» потерпел заслуженное поражение от «Ювентуса»
Лиссабон, 23 февраля, 2017, 00:40 — ИА Регнум. 22 февраля на стадионе «Драгао» был разыгран матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между командами «Порту» и «Ювентус». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу «старой синьоры».
На 72-й минуте матча хорватский полузащитник Марко Пьяца открыл счет в матче пушечным ударом в дальний угол ворот после рикошета от защитников «Порту» — 0:1.
Через 2 минуты бразильский экс-латераль «Барселоны» забил второй мяч «старой синьоры» после навеса «Алекс Сандро» — 0:2.
Статистика матча («Порту"/"Ювентус»)
Удары 3/19
Удары в створ 0/4
Владение 23%/77%
Фолы 12/13
«Ювентус» одержал уверенную победу в гостях, для прохода следующую стадию осталось только не проиграть дома.
Составы на матч:
«Порту»: Касильяс, Перейра, Маркано, Теллес, Монтейро, Невеш, Браими, Эррера, Перейра, Силва, Соареш.
«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Сандро, Барцальи, Лихштайнер, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Манджукич, Дибала, Игуаин.
Главный арбитр матча: Феликс Брих.
Удаления: Теллес («Порту») — 27.
Голы: Пьяца 72 — 0:1, Алвес 74 — 0:2.