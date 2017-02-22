Мадрид, 23 февраля, 2017, 00:38 — ИА Регнум. 22 февраля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между командами «Севилья» и «Лестер». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «нервионцев».

John Fischer Футбол

На 25-й минуте матча талантливый испанский вингер Пабло Сарабия открыл счет в матче мощным ударом головы с острого угла в дальнюю шестерку после подачи левого защитника Серхио Эскудеро — 1:0.

В середине второго тайма аргентинский вингер Хоакин Корреа удвоил преимущество «красно-белых» ударом в ближний угол после ассиста форварда сборной Боснии и Герцеговины Стефана Йоветича — 2:0.

На 73-й минуте скоростной форвард сборной Англии Джейми Варди отыграл 1 мяч, замкнув прострел Дэнни Дринкуотера — 2:1.

Статистика матча («Севилья"/"Лестер»)

Удары 23/7

Удары в створ 7/2

Владение 72%/28%

Фолы 5/8

«Лестер» имеет неплохие шансы пройти в следующую стадию турнира, осталось только победить дома с разницей мячей больше, чем 2.

Составы на матч:

«Севилья»: Рико, Мариано, Рами, Эскудеро, Ланге, Насри, Н’Зонзи, Сарабия, Витоло, Корреа, Йоветич.

«Лестер»: Шмейхель, Морган, Хут, Симпсон, Фукс, Дринкуотер, Муса, Олбрайтон, Ндиди, Варди, Марез.

Главный арбитр матча: Клеман Турлен.

Голы: Сарабия 25 — 1:0, Корреа 62 — 2:0, Варди 73 — 2:1.