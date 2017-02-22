Калуга, 22 февраля, 2017, 22:43 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 22 февраля вручил Почётную грамоту депутату городской Думы созыва 1997 — 2001 годов Виктору Федулову, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Награждение Виктора Федулова

Виктор Алексеевич Федулов родился 3 февраля 1937 года в деревне Семеновское Износковского района Калужской области, в 1958 году окончил Калужский строительный техникум, участник освоения целины в Казахстане, работал мастером-строителем в Восточной Сибири. С 1962 по 1998 годы работал в управлении капитального строительства Калужского турбинного завода, участвовал в строительстве новых корпусов завода, жилых домов, объектов соцкультбыта и объектов общегородского назначения. Федулов-лауреат премии Совета министров СССР.

«Виктор Алексеевич внёс значительный вклад в становление органов местного самоуправления Калуги и формирование нормативной базы муниципалитета, — сказал Александр Иванов. — Сегодня мы от всей души поздравляем Виктора Алексеевича с недавним 80-летним юбилеем и благодарим его за многолетний плодотворный труд на благо нашего города».